Scontro governo-magistratura, Mattarella invita al dialogo

"Vi sono dei momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose - approfondendo solchi e contrapposizioni - ma occorre saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi". Da Bari le parole del capo dello Stato sembrano riferirsi al polverone sollevatosi dopo la mancata convalida, della giudice del tribunale di Roma Silvia Albano, del trattenimento in Albania di 12 migranti. Nel governo monta il sospetto che una parte di magistratura "politicizzata" voglia mettere i bastoni tra le ruote. Per Palazzo Chigi una prova in più è la mail del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello, inviata ai colleghi e pubblicata dal Tempo