Sciopero, il Tar ferma l'ordinanza di Salvini

Con decreto monocratico il Tar del Lazio ha accolto la richiesta dell'Unione sindacale di base di sospendere l'ordinanza del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, voluta dal ministro Matteo Salvini, con la quale è stata ordinata la riduzione a quattro ore dello sciopero generale dei trasporti, proclamato per venerdì 13 dicembre per l'intera giornata. In una nota il sindacato Usb sottolinea: "Il Tar del Lazio accoglie la richiesta di Usb di sospendere l'ordinanza di precettazione di Salvini. Lo sciopero è generale, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei trasporti".