Sciopero generale, migliaia di persone in piazza: a Torino scoppiano gli scontri

Al termine della manifestazione sindacale gruppi di studenti e centri sociali si sono diretti verso la stazione di Porta Nuova: qui prima hanno bruciato foto della premier e di altri ministri, poi hanno tentato di entrare con la forza in stazione, lanciando uova e altri oggetti contro le forze dell'ordine schierate in difesa dell'ingresso. Non riuscendo a sfondare si sono spostati alla stazione di Porta Susa dove hanno occupato i binari.