Scambio di prigionieri: le prime parole dei dissidenti russi

I dissidenti russi rilasciati nel più grande scambio di prigionieri tra Occidente e Russia dai tempi della Guerra Fredda hanno tenuto una conferenza stampa a Bonn, in Germania. "Fino a una settimana fa ero in una cella in isolamento in Siberia - dice uno di loro, l'attivista e premio Pulitzer Kara Murza - poi improvvisamente io e i miei compagni ci siamo trovati in un centro di detenzione dell'FSB, i servizi segreti russi, e ora siamo qui in Germania. È surreale". Gli ex prigionieri russi hanno ringraziato Berlino per la difficile scelta di liberare un omicida in modo da ottenere lo scambio.