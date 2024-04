Sanità, Giorgio Parisi a Tgcom24: "Il nostro Ssn va ripensato"

"Abbiamo firmato questo appello per "attirare l'attenzione di opionine pubblica e governo sul Servizio sanitario nazionale che sta diventando sempre più inefficente", così il Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi, al Tgcom24. "Il nostro Ssn è vecchio di 40 anni, deve essere ripensato. La sanità pubblica è un fiore all'occhiello del nostro Paese, non possiamo perderlo".

Per Parisi sono tanti gli elementi da considerare: "Gli italiani scappano verso la sanità privata a causa delle code d'attesa, poi ci sono differenze territoriali molto forti. Ad esempio la prevenzione dei tumori al seno: se si aspetta anni doiventano mortali ma i controlli nel Sud vengono fatti per circa la metà rispetto a quelli del Nord". "Il caso scoppia adesso - spiega ancora Parisi - perché bisogna ad esempio guardare gli investimenti nella sanità alla luce dell'inflazione. I fondi del Pnrr sono transitori, servono maggiori investimenti"

E ancora: "Le situazioni del pronto soccorso sono esplosive i medici non ce la fanno più, molti stanno andendo in pensione, c'è carenza di personale". A questo si aggiunge la concorrenza con il resto d'Europa: "I medici in Germania - commenta ancora Parisi - sono pagati infinitamente meglio dei medici in Italia, è normale che i nostri giovani prendono e se ne vanno, ripensiamo anche ai salari del medici, stando in Europa c'è la concorrenza degli ospedali stranieri". Insomma, conlude Parisi, "la salute è un bene fondamentale per tutti ma dobbiamo evitare di andare nella direzione del sistema americano. Il nostro è un sistema che tutti ci invidiano e non dobbiamo perderlo".