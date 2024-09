Sangiuliano-Boccia, valutazioni in corso anche per Beatrice Venezi

Valutazioni in corso anche per Betrice Venezi. La direttrice d'orchestra è stata tirata in ballo da Maria Rosaria Boccia per un presunto conflitto di interessi, tra la consulenza retribuita al ministero e il concerto durante il prossimo G7 a Pompei. "Ho dato incarico ai miei legali - annuncia la Venezi - di valutare azioni a tutela della mia reputazione".