Sangiuliano-Boccia, interdetto all'imprenditrice l'accesso alla Camera

"Ho visionato le chat dell'ex ministro e sono sereno. Non ho alcun timore di quello che può dire questa signora". Così l'avvocato Silverio Sica, che difende Gennaro Sangiuliano. Il legale non è soltanto convinto dell’onestà dell’ex ministro, sicuro a sua volta che salterà fuori la verità, ma ritiene ci siano le condizioni per presentare un esposto nei confronti di Maria Rosaria Boccia. Saranno ovviamente i giudici a valutare la rilevanza penale. Ma intanto a Montecitorio sarà negato d'ora in poi l'ingresso all’imprenditrice campana, che proprio nel palazzo ha ignorato il divieto di effettuare riprese video non autorizzate.