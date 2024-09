Salvini Orban insieme a Pontida: l'annuncio

Ci sarà anche Viktor Orban il 6 ottobre a Pontida. Lo annuncia il premier ungherese in un post pubblicato sulla pagina Instagram del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. Che in un video dice: "Viktor Orban ha qualcosa da dirvi. Ci vediamo domenica 6 ottobre a Pontida per una giornata di sicurezza, libertà e democrazia". "Il 6 ottobre ci vediamo a Pontida", sottolinea il leader di Fidesz accanto a lui.