Salvini: "L'autonomia è legge, indietro non si torna"

Sul palco di Pontida è intervenuto il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini. "L'autonomia, dopo 30 anni di battaglie, è realtà e legge dello Stato e indietro non si torna", ha detto il leader del Carroccio. Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai", ha poi affermato Salvini a proposito delle misure previste dalla prossima legge di bilancio.