Salvini al giudice di Bologna: "Candidati con rifondazione comunista, togli la toga, ma non puoi non applicare le leggi"

Mentre l’opposizione contesta la scelta, continua a far discutere il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea da parte del giudice bolognese Marco Gattuso. Quale diritto deve prevalere? La sua domanda comprende tuttavia anche valutazioni e accostamenti alla Germania di Hitler. Quanto basta per alimentare ulteriori polemiche sull'uso politico della Giustizia.

Con l’avvocatura dello stato già al lavoro sulle controdeduzioni, Matteo Salvini si rivolge direttamente al giudice bolognese, già noto per il suo attivismo su temi gender e maternità surrogata.