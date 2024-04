Salvini: "Candidato centrodestra a Bari entro pochi giorni"

di Rosa Grandolfo

L'ipotesi del rinvio non è auspicabile, ha detto oggi Salvini a Bari, nel corso di un evento organizzato dalla Lega. E a chi gli chiedeva se il centrodestra avesse finalmente individuato il suo candidato per le amministrative del capoluogo pugliese, il leader del Carroccio ha risposto che il nome arriverà nei prossimi giorni: "Stiamo individuando una proposta giovane e vincente". Nel centrosinistra, dopo lo strappo dei 5 Stelle sulle primarie, si starebbe lavorando per individuare una figura unitaria, terza rispetto a Vito Leccese e a Michele Laforgia. Un nome forte, che possa marcare la distanza dallo scenario emerso dalle inchieste di queste settimane. Come quello dell'ex magistrato e scrittore Gianrico Carofiglio o dell'ex presidente della Regione Nichi Vendola. Ma, fino ad ora, i due contendenti delle primarie mancate non sembra si siano resi disponibili a fare un passo indietro, nonostante gli appelli.