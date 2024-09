Salvini a casa di Bossi per una visita di cortesia

Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha mantenuto una promessa fatta le scorse settimane e ha fatto una visita di cortesia a Umberto Bossi, l'ex leader leghista, nella sua casa di Gemonio. Un'ora di colloquio tra i due alla presenza della famiglia del senatur. L'attuale guida della Lega era stato criticato da Bossi un paio di mesi fa. "L'incontro è andato benissimo, Bossi è in forma", ha detto Salvini uscendo e aggiungendo che non si è trattato di un incontro per fare pace perché "non c'è mai stata nessuna guerra".