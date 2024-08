Salis visita San Vittore e denuncia la situazione delle carceri

L'eurodeputata Ilaria Salis ha fatto visita al carcere milanese di San Vittore per denunciare le condizioni dei detenuti. Dopo il voto europeo che l'ha liberata da un carcere in Ungheria, dov’era stata chiusa circa un anno e mezzo fa, con questo ritorno in un penitenziario l’insegnante di Monza segna l’inizio della sua attività politica e ribadisce quale sarà uno dei temi di cui si occuperà durante questa legislatura al Parlamento europeo. “San Vittore è un inferno, anche l’Italia viola i diritti dei detenuti”, ha detto Salis in seguito alla visita di diverse sezioni della casa circondariale. Intanto, l'europarlamentare finisce nel mezzo delle polemiche anche per alcune frasi di un suo collaboratore, con allusioni a Giorgia Meloni, in un video postato a Carnevale.