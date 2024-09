Salis e il reato di occupazione abusiva: "Punizione della povertà"

Sull’introduzione del nuovo reato di occupazione abusiva di immobile Ilaria Salis, l'eurodeputata di verdi sinistra eletta a Bruxelles dopo 16 mesi nei penitenziari ungheresi, va alla carica: innanzitutto contro il governo, su un tema che lei, da attivista per la casa e un curriculum in cui risalta l’accusa dell’Aler per un’occupazione senza titolo, maneggia con disinvoltura, come le sue idee sulle carceri e le pene. “Invece di aumentare i reati e le pene bisognerebbe depenalizzare alcuni reati”, dice. Nell'ultimo post fornisce la sua lettura sulle ribattezzate norme anti Salis, che prevedono fino a 7 anni di carcere, convinta colpiscano i tanti che non hanno un tetto sopra la testa. Per lei il governo persegue così la logica della punizione della povertà.