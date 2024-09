Russia-Ucraina, Presidente Duma: "Missile Sarmart raggiunge Strasburgo in 3 minuti"

E' il presidente della Duma russa Viaceslav Volodin a pronunciare la frase che meglio disegna all'orizzonte gli spettri di una crisi tra Mosca ed Europa simili, se non peggiori, a quelli del '900. "Il tempo di volo di un missile Sarmat verso Strasburgo è di 3 minuti e 20 secondi", dice Volodin, commentando così l'autorizzazione all'uso delle armi a lungo raggio per colpire obiettivi nella federazione. Poche ore prima Vladimir Putin aveva annunciato l'aumento di dieci volte della produzione di droni entro la fine dell'anno, per arrivare a 1,4 milioni di velivoli, rispetto ai 140mila del 2023. Parole spese dopo la distruzione degli arsenali di Tver da parte di Kiev, che ha colpito con armi costruite in proprio, segno di una solida industria bellica nazionale, con siti di produzione a pieno regime distribuiti su tutto il territorio. Nuovi documenti pubblicati dal "Guardian" rivelano che i comandi militari del Cremlino avrebbero previsto da mesi l'incursione ucraina nella Kursk e nonostante i piani per impedirla avrebbero fallito ogni tentativo di contenimento.