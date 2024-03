di Alfredo Macchi

La macchina per portare gran parte dei 112 milioni di elettori alle urne è già in moto. Premi e lotterie per chi andrà ai seggi e software per geo localizzare dipendenti pubblici e studenti. Oltre alla vittoria di Putin con l'80-85% dei voti l'obiettivo del Cremlino è una affluenza di almeno il 70 per cento