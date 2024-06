A EKATERINBURG Russia, inizia il processo per il giornalista Usa Evan Gershkovich: accusato di spionaggio

Quindici mesi dopo l'arresto, nella città russa di Ekaterinburg, con l'accusa di spionaggio, il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich torna in città per un processo a porte chiuse. Gershkovich, 32 anni, figlio di immigrati dall'Unione Sovietica e nato in America, è il primo giornalista occidentale a essere arrestato per spionaggio nella Russia post-sovietica. Il governo statunitense nega vigorosamente le accuse.