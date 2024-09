Roma, rapinano due volte lo stesso ufficio postale: "Non torneremo, troppo pericoloso"

I Carabinieri della Compagnia di Roma Trionfale hanno arrestato due uomini gravemente indiziati di aver commesso due rapine aggravate a mano armata ai danni di un ufficio postale della Capitale. Le indagini sono partite dopo i due colpi portati a segno a novembre 2023 ed aprile 2024 all’ufficio postale di via Grottarossa a Roma. I due malviventi, travisati e armati di pistola, dopo aver rinchiuso i dipendenti delle poste in alcuni uffici, hanno costretto il direttore ad aprire la cassaforte, portando via un bottino di circa 300mila. Andando via dopo la seconda rapina, i due avrebbero esclamato: “La terza volta non verremo perché troppo rischioso, buone vacanze”.