Roma, marciapiede frana a ridosso di un palazzo in zona Tormarancia

Una grossa buca si è aperta nella serata di mercoledì 28 agosto su un marciapiede a ridosso di un palazzo in piazza Lante, in zona Tormarancia, a Roma. Come ha raccontato una residente nella zona, il terreno è franato sotto il peso di un mezzo per la pulizia delle strade salito sul marciapiede, sprofondando nella buca: "Il camion che pulisce le strade è salito sul marciapiede per fare manovra. Ma è salito un po' troppo, tanto che improvvisamente è crollato tutto. Mio marito stava scendendo casualmente per buttare la spazzatura alle 10 di sera e ha visto sia camion, che spaccatura nel terreno", ha spiegato. Il veicolo coinvolto è stato rimosso e l'area transennata.