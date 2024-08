Roma, ecco dove sarebbe stato appiccato l'incendio a Monte Mario

È proseguito per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco per il vasto incendio che da mercoledì sta interessando una porzione della collina di Monte Mario, a Roma. "In questo posto c'era un insediamento abusivo, abbiamo trovato reti di letto usate come bracieri, pentole e tutto il necessario per cucinare. Sicuramente qui si accendevano fuochi, il parco del resto è aperto non si può chiudere una intera collina", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante il sopralluogo nel punto dove presumibilmente è iniziato il rogo. Il luogo preciso si trova sotto la panoramica che da piazzale Clodio porta a Balduina. La parte di parco dove è stato trovato l'insediamento è adiacente al terreno di una agenzia che si occupa di immigrazione.