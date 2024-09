Roma, avviato lo sgombero dell'ex Hotel Cinecittà

Dalla mattina del 24 settembre è in corso lo sgombero dell'immobile occupato di via Giulioli a Roma. Nelle operazioni all'ex hotel Cinecittà sono coinvolti gli agenti della polizia, i carabinieri e gli uomini della polizia locale della Capitale. "Oggi si chiude un percorso iniziato mesi fa - ha raccontato Francesco Laddaga, presidente settimo municipio -. L'occupazione andava avanti da anni e coinvolgeva, a quanto ci è stato detto anche dalle forze dell'ordine, persone con precedenti ed era un problema per il quartiere. Oggi, dopo due censimenti, siamo arrivati finalmente allo sgombero. Ci sono qui anche gli assistenti sociali per analizzare caso per caso le situazioni di fragilità"