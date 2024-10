Riccardo Fogli: "Sono diventato ragioniere a 65 anni per realizzare il sogno di mia madre"

Ospite a "Verissimo", Riccardo Fogli si racconta a tutto tondo, parlando anche della sua infanzia e dell'amore per i genitori. Proprio per realizzare il sogno della madre, il cantante ha rivelato di essere diventato ragioniere all'età di 65 anni. "Mia madre aveva un mito: il nostro vicino di casa, che era ragioniere - racconta trattenendo a fatica l'emozione - Avrebbe voluto che lo diventassi, però non c'erano i mezzi". Riccardo Fogli ha quindi spiegato di aver frequentato le scuole serali e soddisfare il desiderio della madre, scomparsa però prima del traguardo finale.