Repubblica Ceca, il disastro dopo le alluvioni

Residenti e soccorritori hanno rimosso fango e macerie nella Repubblica Ceca dopo che piogge eccezionalmente intense hanno colpito il Paese, causando alluvioni in diverse regioni. Le acque si sono ritirate dalle zone montuose, lasciando dietro di sé case e ponti distrutti e strade danneggiate. Elicotteri militari si sono uniti ai soccorritori sulle barche negli sforzi per trasportare le persone in salvo.