Regina Elisabetta, due anni fa il commovente tributo degli inglesi alla sovrana

Due anni fa il commovente tributo degli inglesi alla loro regina: Elisabetta II si spegneva nel castello di Balmoral, in Scozia, a 96 anni dopo 70 da regnante. Senza di lei il consenso tiene ancora, nonostante i colpi che la monarchia ha subito in questi 24 mesi. Prima della cerimonia di incoronazione erano serpeggiati i dubbi sul nuovo re, che invece con accanto Camilla ha saputo seguire l'impronta tracciata dalla madre, continuando a restare dentro i limiti costituzionali della monarchia. Non solo: all'inizio di quest'anno Carlo ha gestito al meglio la comunicazione del suo tumore, parlandone in pubblico per essere vicino a chi come lui lo ha dovuto affrontare.