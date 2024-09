Referendum sulla Cittadinanza, raggiunte le 500mila firme

590mila firme in poche settimane che presto potrebbero superare le 600mila. Il referendum che chiede di dimezzare gli anni per ottenere la cittadinanza italiana, lanciato dal leader di +Europa Riccardo Magi tra lo scetticismo generale, ha centrato il suo primo obiettivo. È stata un'onda anomala, racconta Magi, snobbata dai partiti, ma cresciuta negli ultimi giorni grazie alla società civile trascinata dalla mobilitazione sui social con l'hashtag #referendumcittadinanza. Cantanti come Ghali, che con un solo post ha avuto più di mille like, l'allenatore della nazionale Julio Velasco, Zerocalcare, attori, registi, influencer. Nonostante il down della piattaforma per i troppi accessi, le firme sono cresciute in maniera esponenziale