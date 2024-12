Reali di Spagna in Italia, accolti da Mattarella e Meloni

Visita di Stato in Italia per i reali di Spagna re Felipe VI e la regina Letizia ricevuti oggi, 11 dicembre, dal Presidente della Repubbica Sergio Mattarella al Quirinale e successivamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per una colazione al Casino del Bel Respiro a Villa Doria Pamphili. Un incontro nel quale il Capo dello Stato ha voluto sottolineare i rapporti di sincera amicizia e rispetto reciproco che legano i due paesi e l'impegno comune perché l’Europa prosegua nel processo di unificazione