Re Carlo in Australia, ma i capi dei sei Stati lo snobbano

I primi ministri dei sei Stati che compongono la federazione australiana hanno annunciato di non poter partecipare al ricevimento a Canberra in onore di re Carlo, in visita nel Paese a partire da venerdì 18. Una scusa che sa di boicottaggio dopo le recenti polemiche sulla forma di governo del Paese, con una parte di popolazione che vorrebbe staccarsi da Londra per diventare una repubblica e un'altra, quella lealista, che invece difende la monarchia. Ad accogliere Carlo, che resta il capo dello Stato in Australia, sarà dunque solo il premier Anthony Albanese, mentre diserteranno i capi degli esecutivi di Nuovo Galles del Sud, Victoria, Queensland, Australia Occidentale, Australia Meridionale e Tasmania.