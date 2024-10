Re Carlo apre le porte di Balmoral per i matrimoni

La proverbiale attenzione al risparmio dei Windsor, in testa a tutti Sua Maestà Re Carlo III, è cosa nota. Nulla va sprecato, tutto va reso redditizio, altrimenti che senso avrebbe il soprannome di The firm - la ditta - affibbiato proprio alla Royal family? Ed ecco la novità in fatto di possibili nuove entrate nelle casse reali che giunge dalla lontana Scozia, dove il celebre castello di Balmoral e il suo immenso parco - tanto amato dalla mai dimenticata Elisabetta II che lì scelse di vivere i suoi ultimi giorni - potrebbero presto diventare, per volontà sovrana, un ambìto luogo per matrimoni e ricevimenti privati.