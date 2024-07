Raid russo su Kiev, colpito ospedale pediatrico: si scava tra le macerie

Attacco missilistico russo su Kiev. Nel raid è stato colpito l'ospedale Okhmatdyt, il più grande centro medico pediatrico dell'Ucraina. Ci sono morti e feriti. Si scava tra le macerie per cercare superstiti. L'ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev "è stato danneggiato da un attacco russo. Ci sono persone intrappolate sotto le macerie e non si conosce il numero esatto di feriti e morti. Ora tutti stanno aiutando a rimuovere le macerie: medici e gente comune", ha scritto in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky