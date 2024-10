Rafael Nadal dà l'addio al tennis, il commovente annuncio

"La realtà è che gli ultimi due anni sono stati difficili e non ho potuto giocare senza limitazioni. È una decisione difficile, che mi ha preso tempo ma prima o poi arriva la fine per tutto". Così Rafa Nadal nel video in cui ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica. "Penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una carriera lunga e di maggior successo di quanto avrei mai potuto immaginare", ha spiegato il tennista. L'ultimo impegno di Nadal saranno le Finali di Coppa Davis in programma a Malaga dal 19 al 24 novembre.