Putin: "Relazioni Russia-Cina vivono periodo migliore della storia"

Le relazioni tra Russia e Cina vivono "il periodo migliore della loro storia", in quanto basate su principi di "uguaglianza, benefici reciproci e rispetto per la sovranità di entrambi". Vladimir Putin si rivolge cosi al presidente cinese Xi Jinping, durante il faccia a faccia che ha aperto ad Astana, capitale del Kazakistan, il vertice dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, per molti aspetti una sorta di G20 asiatico. Mosca e Pechino tornano a sfidare la leadership americana e occidentale in una partita globale, combattuta su ogni campo, economico come militare, con segnali e provocazioni rivolte alla Casa Bianca anche lontane dal palcoscenico ucraino.