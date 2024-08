Putin: "Inappropriato aprire ora un tavolo di trattative"

Inappropriato aprire ora un tavolo di trattative. Vladimir Putin mette a tacere le voci di un possibile negoziato di pace con l'Ucraina mediato dal Qatar, dopo l'offensiva di Kiev nella regione di Kursk. Lo fa sapere il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, ex ambasciatore russo negli Stati Uniti, che ha parlato mentre il presidente russo è in Azerbaigian per una visita ufficiale. Era stato il Washington Post a rivelare piani per un incontro fissato a Doha in questi giorni tra le delegazioni dei due Paesi, finalizzato a minimizzare l'impatto del conflitto sulle infrastrutture energetiche, troppo spesso nel mirino dei bombardamenti di entrambe le parti, come ad esempio la centrale nucleare di Zhaporizha, in terra ucraina ma controllata dai soldati russi. Intanto è giunta la conferma della distruzione di un terzo ponte sul fiume Sejm, vicino a Karyzh. Un viadotto fondamentale, insieme agli altri due già colpiti, per la logistica di Mosca, che attraverso quei passaggi faceva arrivare rifornimenti militari per gli attacchi nella vicina Ucraina, negli oblast di Sumy e più a sud di Kharkiv.