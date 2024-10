Putin cambia passo: Mosca si riarma e"mobilita altri 133mila giovani soldati

Aumento delle spese militari, compresi altri fondi per l'offensiva in Ucraina, e nuove leve. Dopo la presentazione del "piano della vittoria" di Zelensky alla Casa Bianca, e nel momento dell'avvicendamento ai vertici della Nato - Mark Rutte subentra a Jens Stoltenberg come segretario generale dell'alleanza atlantica - Vladimir Putin annuncia il cambio di passo: +32%, nel 2025, delle spese per la Difesa - cifre inserite nella nuova legge di bilancio - e chiamata alle armi di altri 133mila cittadini russi tra i 18 e i 30 anni per la prevista coscrizione d'autunno