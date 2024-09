Prove di quarantena in Corea del Sud: esercitazione in aeroporto

L'Aeroporto Internazionale di Incheon, in Corea del Sud, ha recentemente condotto un'esercitazione per testare il proprio sistema di risposta alle quarantene. Durante l'addestramento, il personale aeroportuale ha simulato la gestione di situazioni in cui i passeggeri presentano sintomi come tosse intensa o febbre alta. L'esercitazione aveva l'obiettivo di garantire una gestione efficace dei potenziali rischi per la salute e migliorare la prontezza dell'aeroporto nel rispondere a emergenze sanitarie.