Processo contro Alec Baldwin, l'attore lascia il tribunale

E' cominciato con la scelta della giuria in New Mexico il processo contro l'attore Alec Baldwin per omicidio colposo dopo la sparatoria mortale sul set di "Rust". Sedici giurati, 5 uomini e 11 donne, sono stati scelti. Avranno il compito di decidere se Baldwin ha commesso un reato quando, durante una prova nell'ottobre 2021, un revolver ha esploso un colpo mentre lui lo puntava contro la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, uccidendola e ferendo il regista Joel Souza. Baldwin, 66 anni, potrebbe essere condannato fino a 18 mesi di carcere se i giurati lo riterranno colpevole all'unanimità.