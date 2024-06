Pressing su Biden per il ritiro: ecco i possibili scenari

Dopo la disastrosa performance di Biden nel duello tv con Trump, i democratici sono ancora frastornati. La moglie Jill e il partito sostengono il presidente, ma per 6 americani su 10 deve lasciare la corsa presidenziale. Anche il New York Times chiede il suo ritiro. "Per servire il suo Paese, il presidente Biden dovrebbe abbandonare": è il titolo dell'editoriale. Qualcuno avanza già l'ipotesi di bloccare i contributi finanziari. Nelle prossime ore sono previste una serie di riunioni interne al partito democratico.