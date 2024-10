Potenza, l'emozionante omaggio ai tre tifosi del Foggia morti in un incidente

Giocatori e tifosi del Potenza hanno reso omaggi a Michele, Gaetano e Samuel, i tre tifosi del Foggia di 17, 21 e 13 anni, morti in un incidente stradale la sera del 13 ottobre proprio mentre rientravano dopo aver seguito la loro squadra a Potenza. Proprio gli ultras del Potenza, oltre a uno striscione e ai cori, hanno dedicato una lettera ai tre giovani: "Pensiamo al vostro ultimo respiro: l'aria della nostra città, quella che respiriamo anche noi. Pensiamo alla gioia di quel gol: il gol del pareggio del Foggia. A quegli abbracci che si sono intrecciati, a quei sorrisi che vi siete scambiati. È la prima volta che troviamo sollievo in un gol subito dal Potenza, e avremmo voluto con tutto il cuore che quella gioia si fosse ripetuta per altre due, tre, centro volte, per sempre. Per sognare il vostro volto felice che torna a casa e dice: “Mamma, oggi a Potenza…che bell’aria ho respirato. È finita 100 a 1 per noi. Li abbiamo distrutti. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Ciao piccoli Ultras!".