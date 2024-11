Ponte sullo Stretto, l'ok della commissione

Arrivato l'ok della commissione di impatto ambientale per la realizzazione del ponte sullo stretto. Dopo le polemiche dei giorni scorsi il ministero dell'Ambiente ha dato l'approvazione, ma con molte restrizioni: 50-60 che riguardano l'uso delle terre, la produzione di rumore e di vibrazioni e la gestione delle materie. 20 km di collegamenti stradali a terra, quasi 4 km di ponte a sei corsie capace di trasportare 6000 veicoli ogni ora. Porterà 100 mila posti di lavoro. Ultima tappa per l'approvazione il passaggio al Cipess, comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.