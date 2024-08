Ponte Morandi, un minuto di silenzio alle 11:36: Genova ricorda le vittime

Alle 11:36 in punto Genova si ferma ancora una volta: un minuto di silenzio per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi, il 14 agosto del 2018. Alla Radura della Memoria è stato osservato un minuto di raccoglimento proprio sotto le campate del nuovo ponte San Giorgio. Ad accompagnare il silenzio, le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la diocesi genovese che hanno suonato insieme all'unisono. Presenti alla commemorazione, il sindaco di Genova Marco Bucci, il governatore ad interim Alessandro Piana, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi ed Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi.