Piombino, abbattute le ciminiere della centrale: erano alte 195 metri

Cambia per sempre lo skyline del golfo di Follonica, dopo che in pochi secondi sono state abbattute, usando delle microcariche, la torre nord e quella sud della ex centrale Enel di Tor del Sale di Piombino (Livorno), alte 197 metri ciascuna. La demolizione delle due ciminiere, in piedi dal 1977, anno in cui entrò in funzione la centrale Enel da 1280 Mw dismessa poi nel 2015, rientra nell'ambito di un più ampio intervento di smantellamento e bonifica del sito industriale per la sua riconversione a struttura turistico ricettiva. Le ciminiere sono state abbattute con microcariche esplosive posizionate alla base al fine di causarne il collasso.