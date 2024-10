Phoenix, afroamericano sordo colpito ripetutamente col taser dalla polizia

Un altro video shock dagli Stati Uniti: nelle immagini girate dalla bodycam degli agenti si vede un uomo nero e sordo ripetutamente colpito con un taser dagli agenti di polizia di Phoenix. L'episodio risale a quasi due mesi fa, quando la polizia ha risposto a una chiamata secondo cui l'uomo aveva commesso un'aggressione in un minimarket. Nelle immagini si sentono gli agenti urlare "taser, taser" e "metti le mani dietro la schiena". Più avanti, si sente l'uomo, immobilizzato, respirare con difficoltà mentre una donna in lontananza dice "non respira, ha una disabilità" e rivolgendosi all'uomo dice "sono qui, sono qui, guardami". L'uomo, Tyron Scott McAlpin, 34 anni, è stato accusato di resistenza all'arresto e aggressione aggravata. Secondo la polizia, un agente ha riportato una ferita alla mano colpendo McAlpin, mentre l'uomo ha morso la mano di un altro agente durante la lotta.