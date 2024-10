Pensioni, casa, bonus bebè: tutte le novità della manovra

Il consiglio dei ministri ha approvato la terza manovra - da 30 miliardi lordi - del governo Meloni. Arriva la carta per i nuovi nati da 1.000 euro con limite di Isee sotto i 40 mila euro. L'assegno unico fuori dal calcolo dell'Isee. Cambiano le detrazioni, con un primo assaggio di "quoziente familiare". Viene prorogato il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa. Arrivano tagli del 5% ai ministeri e il contributo da 3,5 miliardi che arriverà da banche ma anche dalle assicurazioni e servirà completamente a finanziare la Sanità. Aumentato a 100 milioni di euro il fondo per lo straordinario delle forze di polizia. Ape sociale rifinanziata con 20 milioni per il 2025.