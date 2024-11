Pd, De Luca sfida la Schlein: la Regione approva la legge sul terzo mandato

Vincenzo De Luca si candiderà in Regione Campania per il terzo mandato, sfidando di fatto Elly Schlein. Con 33 voti favorevoli, 16 contrari e un astenuto, il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale che consentirà all'attuale presidente di correre nuovamente. Viene così recepita la norma nazionale contenuta nella legge numero 165 del 2 luglio 2004, che pone il limite dei due mandati consecutivi per i presidenti di Regione, prevedendo però che il computo dei mandati decorra da quello in corso, aprendo così le strade a Vincenzo De Luca per la terza rielezione. Ma il Nazareno non ci sta: "Non sarà il nostro candidato presidente alle prossime elezioni regionali".