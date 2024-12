Pd contro calendario della Penitenziaria: "Va ritirato"

Fa discutere il calendario della polizia penitenziaria tanto da aprire uno scontro tra maggioranza e opposizione. Nelle foto che accompagnano i 12 mesi, oltre ai reparti schierati e ai primi piani del personale, si vedono agenti che apprendono le tecniche per immobilizzare a terra una persona, guardie penitenziarie in tenuta antisommossa o a lezioni di sparo, agenti armati con il volto coperto o con i giubbotti antiproiettile. Il Pd ne chiede il ritiro perché "la rappresentazione delle carceri come esclusivo teatro di conflitto e violenza rischia di legittimare approcci repressivi, in netto contrasto con il ruolo che il sistema penitenziario dovrebbe svolgere: favorire il reinserimento sociale delle persone detenute e garantire il rispetto della loro dignità".