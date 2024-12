Partiti in campo sulle carceri

Sono i numeri - 15mila detenuti in più rispetto alla capienza consentita - a dire che il sovraffollamento delle carceri è un problema irrimandabile. E sono le parole del Papa - che ieri per la prima volta ha aperto la porta del carcere di Rebibbia come seconda soglia santa del Giubileo - a richiamare la politica alle sue responsabilità. A partire da un possibile indulto, seppur parziale. Termine che il Pontefice non usa ma Fabio Pinelli, vicepresidente del consiglio superiore dalla magistratura, sì.