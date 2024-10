Momenti di paura a Marzolara, in provincia di Parma, per un incidente stradale. Una macchina è finita contro una centralina del gas provocando un grosso incendio. A bordo della macchina c'erano due donne, madre e figlia di 47 e 23 anni, che per fortuna sono riuscite a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti, allertati dai residenti della zona, carabinieri e vigili del fuoco.