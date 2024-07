Parlamento Ue, Ilaria Salis sotto attacco dei Patrioti ungheresi

"La violenza viene dalla sinistra. Chiedo che venga fatta luce su questa persona per evitare che in aula vengano portate armi", nella prima assemblea plenaria del nuovo Parlamento europeo Ilaria Salis è subito attaccata dall'eurodeputato austriaco Georg Mayer, che fa parte del gruppo di destra dei Patrioti, fondato dal premier ungherese Victor Orban. Salis viene accusata dal parlamentare di "picchiare le persone con un martello", in riferimento al caso per il quale era stata messa sotto accusa e in carcere in Ungheria.