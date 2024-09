Parigi, uccisa 19enne: killer già condannato per stupro, è un irregolare

In Francia è esploso il caso politico a seguito dell'uccisione di una 19enne, Philippine Le Noir de Carlan. Il delitto sarebbe avvenuto per mano di un immigrato irregolare di nazionalità marocchina, il 22enne Taha O., arrivato in Francia nel 2019 dalla Spagna con un visto turistico. Lo scorso 20 settembre, Philippine non fa rientro nella sua abitazione. Sarebbe dovuta tornare dai genitori, in un borgo a un'ora di treno, per il weekend, ma Philippine non è mai arrivata a destinazione.