Parigi 2024, un algoritmo per la sicurezza dei Giochi

Sono circa 35.000 gli agenti di polizia e gendarmeria dispiegati nell'Ile-de-France, la regione di Parigi, per garantire la sicurezza della XXXIII/a Olimpiade fino all'11 agosto. A questi si aggiungono 18.000 militari dell'operazione Sentinelle e diverse migliaia di agenti della sicurezza privata dispiegati ogni giorno in prossimità degli impianti olimpici. Alla fine della scorsa settimana, il ministro dell'Interno Darmanin ha ribadito che non ci sono "minacce specifiche" di attentati contro i Giochi. Le autorità francesi restano tuttavia molto vigili sui rischi cosiddetti "endogeni" o "interni", con lo scenario ripetutosi diverse volte in questi anni in Francia di un attacco perpetrato da individui isolati con mezzi rudimentali tipo coltello. Così, viene messa in campo anche l'Intelligenza artificiale con un algoritmo al servizio della sicurezza.