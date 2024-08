Papa Francesco in visita a sorpresa tra i giostrai e i circensi di Ostia Lido

Uscita a sorpresa dal Vaticano per papa Francesco, che nel primo pomeriggio di mercoledì, in forma privata, si è recato all'Ostia Summer Park, un festival gratuito, alla sua prima edizione quest'anno, sorto all'interno delle giostre in piazza della Stazione Vecchia. Francesco ha voluto incontrare i lavoratori del parco: un modo, il suo, di stare vicino a chi vive nelle periferie, e magari tra mille sacrifici opera per rendere la vita più piacevole e divertente agli altri e a chi trascorre le vacanze estive. A loro il Papa ha dato tutto il suo sostegno, ma in particolare ha voluto esprimere personalmente la gratitudine "perché fate sorridere la gente". Ad invitarlo è stata suor Geneviéve Jeanningros, la religiosa sua amica impegnata da decenni nella pastorale dei giostrai.